Serie D, Paternò pronto per l’Acireale con un Di Bella in più sulla fascia  

Emanuele Di Bella (classe 2003) è un nuovo giocatore del Paternò. Il difensore messinese, che predilige giocare sulla corsia di destra, si è formato calcisticamente nel Camaro per poi trasferirsi nei settori giovanili di Genoa e Parma. Ha indossato, nella passata stagione, la maglia della Reggina Under 19, ed il suo passaggio in rossazzurro ha confermato, così, l’ottimo rapporto tra il Paternò e le società professionistiche. Di Bella è stato convocato per il derby di domenica contro l'Acireale, sfida di cartello della 17^ giornata del girone I di serie D he si disputerà sul campo comunale di Aci Sant’Antonio. Il tecnico etneo Alfio Torrisi, che dovrà fare a meno di Francesco Catania e Salvatore Scopetta, avrà a disposizione i seguenti giocatori:

Portieri: Latella Francesco e Tripoli Cristian.

Difensori: Bisconti Cristian, Dama Davide, Guarnera Carmelo, Bontempo Fabrizio, Mangiameli Lorenzo, Viaggio Antonino e Di Bella Emanuele.

Centrocampisti: Basualdo Tomas, Cangemi Alessandro, Mustacciolo Vincenzo, Rizzo Alessio, Pappalardo Micheal, Palermo Andrea, Puglisi Samuel e Castagna Gabriele.

Attaccanti: Zappalà Simone, Foderaro Giovanni, Mascari Agostino, Camara Gaston e Castorina Dennis.