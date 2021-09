Serie D: Acireale, Biancavilla, Giarre e Paternò nel girone "large"  

Dieci le rappresentanti siciliane, cinque le calabresi ed altrettante le campane. Campionato al via il 19 settembre, domenica spazio al turno preliminare di Coppa Italia

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei gironi della Serie D 2021-2022: sono nove, dei quali A, B, D, H e I a 20 squadre e gli altri quattro nel classico format a 18. L'organico definitivo comprende 172 società, in attesa delle decisioni riguardo l'eventuale formazione che sarà ammessa in sovrannumero. Entro qualche giorno sarà la volta della pubblicazione dei calendari. Il campionato prenderà il via domenica 19 settembre.

Il girone I prevede, quindi, quest’anno 20 formazioni. E’ questa la maggiore novità per i club iscritti alla quarta categoria nazionale. Dieci le rappresentanti siciliane, cinque le calabresi ed altrettante le campane. Acireale, Biancavilla, Giarre e Paternò si dovranno confrontare, nel corso di una stagione che sarà inevitabilmente più lunga del solito con: Fc Messina, Città di Sant’Agata, Castrovillari, Cavese, Cittanova, Gelbison, Lamezia Terme, Licata, Portici, Real Aversa, Rende, San Luca, Sancataldese, Santa Maria Cilento, Trapani e Troina.

Nell’occasione è stato reso noto, inoltre, il tabellone della Coppa Italia. Subito in campo domenica Paternò e Giarre in un derby che si annuncia scoppiettante. Acireale e Biancavilla entreranno in corsa il 22 settembre.

Le gare del turno preliminare del Girone I:

Lamezia Terme-Rende;

Sancataldese-Troina;

Paternò-Giarre;

Città S. Agata-Cittanova.