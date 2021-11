Serie D, mister Infantino suona la carica al Giarre dopo il pari contro il Rende  

Nonostante i miglioramenti palesati nel gioco e nella condizione complessiva, il Giarre ha conquistato soltanto un punto nell’ultima partita del campionato di serie D contro il Rende, terminata sul punteggio di 1-1. Questa l’analisi di mister Pietro Infantino, in conferenza stampa, nel post gara: "Abbiamo fatto un gran primo tempo, che potevamo chiudere con vantaggio più ampio. La squadra si è data da fare, c'è stato un risveglio emotivo e caratteriale. Sicuramente sbagliamo tanto e c'è anche ansia. Il gruppo sta soffrendo moltissimo questa classifica. In questo momento dobbiamo guardare a casa nostra. Il Giarre meritava di chiudere l’incontro coi tre punti, ma il calcio è anche questo. Il Rende con tre tiri si è portato via un pareggio importante, che ci mantiene distanti ancora sei lunghezze.

La posizione in graduatoria è brutta, ma non è così drammatica. Dobbiamo racimolare più punti possibile, abbiamo l'ultima sfida prima della finestra di mercato. Faremo delle operazioni per portare esperienza e giocatori che vivono e conoscono questi momenti di bassa classifica, aiutando questi ragazzi che adesso si stanno sobbarcando la responsabilità del caso. Non molliamo, il Giarre si salverà perché ad oggi ho visto atleti motivati, che credono nella salvezza e non mi scoraggio. Ci sono formazioni, come noi, in difficoltà. Dicembre determinerà il futuro di tante compagini e noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Ho una società forte alle spalle e conosco questi momenti ed i calciatori. Faremo di tutto per uscire dall’attuale situazione".