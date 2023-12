Mister Marra nel post gara: "non abbiamo concesso tiri in porta agli avversari" 

L'Acireale ha battuto per 1 a 0 in casa il Canicattì, regalando il primo successo in granata al mister Sasà Marra, che ha commentato, così, il match: “Sono molto felice che non abbiamo subito neanche un tiro in porta, facendo un grande lavoro in ogni fase del campo. Siamo riusciti a vincere senza soffrire più di tanto”. Ha poi puntualizzato che c’è da migliorare, mettendo in evidenza come la sua squadra non sia riuscita a raddoppiare in doppia superiorità numerica.

“Siamo esseri umani. Succede quando non conquisti i tre punti da molto tempo, devi avere la lucidità di chiudere la gara. Alleno questo gruppo anche nelle difficoltà, tutti commettiamo degli errori e io per primo ne ho fatti in precedenza. Adesso, anche con una condizione fisica in crescita, puntiamo a fare ancora di più”. Infine, in relazione al futuro ha dichiarato: “Con la società stiamo provando a costruire qualcosa di importante, vogliamo mettere ognuno al proprio posto. Mercato? Cerchiamo di tracciare la linea giusta, cercando uomini prima ancora che calciatori”.