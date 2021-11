Serie D, il Giarre ufficializza il difensore centrale Dario Scuderi

Il mercato del Giarre è sempre in divenire. La società gialloblù ha ufficializzato l’arrivo del centrale difensivo Dario Scuderi, palermitano classe ‘98. A dispetto della giovane età, Scuderi, cresciuto nel settore giovanile del Trapani, ha già collezionato ben 6 stagioni in Serie D con le maglie di Pro Patria, Rezzato, Vigasio e Cittanova e vinto nella stagione 2017/2018 il campionato.

Queste le sue prime parole da giocatore del Giarre: “Parto col ringraziare il gruppo per l’accoglienza e il mister che rispetto tanto dal punto di vista umano e professionale. È mio desiderio ripagare la dirigenza per l’opportunità e per la fiducia che sta riponendo nei miei confronti. Giarre non merita questa posizione di classifica ed è nostro compito iniziare a fare punti. Domenica siamo riusciti a portare un prezioso punto a casa in un campo difficile come quello di Trapani. Abbiamo fatto una grande prestazione di sostanza e sacrificio, senza mai disunirci e aiutandoci gli uni con gli altri. Abbiamo rischiato qualcosina nel secondo tempo, perché ci siamo un po’ allungati e loro ci hanno attaccato con molti uomini ma siamo stati bravi a resistere anche grazie a chi è entrato dalla panchina. Con un po’ più di lucidità in alcune situazioni avremmo potuto trovare la via del gol, ma va bene così, i risultati arriveranno se continuiamo a lavorare su questa strada. A livello personale, sono felice, insieme a tutta la difesa e ai miei compagni di aver contribuito a non subire gol, e ringrazio i tifosi che ci hanno seguito e sostenuto in questa trasferta difficile”.