Il Giarre ufficializza l’arrivo del portiere Federico La Rosa

Il Giarre ha ufficializzato il tesseramento del portiere Federico La Rosa. Nato a Catania il 2 agosto 2001, il giovane nuovo estremo difensore dei gialloblù è cresciuto tra le giovanili di Pescara e Crotone per poi approdare nel calcio dei “grandi”, difendendo in serie D i pali di Castrovillari e FBC Gravina e in Eccellenza di Siracusa e Akragas. Conclusa l’esperienza agrigentina si è trasferito, nella prima finestra di mercato, al Biancavilla, con cui ha collezionato 9 partite, delle quali 8 da titolare. “Trovo un gruppo fantastico con il quale spero di togliermi le soddisfazioni che merita la piazza”, queste le prime parole di La Rosa nel corso della presentazione. Con il suo arrivo, l’organico diventa ancora più competitivo per centrare la salvezza, diventato l’obiettivo primario del Giarre in questa complicata stagione. La squadra ha ripreso, intanto, ad allenarsi dopo il rigenerante successo conquistato contro il Real Aversa, in vista della difficile trasferta di Lamezia Terme.