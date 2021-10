Eccellenza, l’Acicatena le prova tutte contro la capolista Igea 

Non è bastata all’Acicatena una prova di carattere, tatticamente quasi impeccabile, per fare risultato contro la capolista Igea, che ha capitalizzato al massimo la rete di De Zan nel secondo tempo, sulla quale i locali recriminano per una irregolarità.

Prolungata fase di studio tra due squadre che si temono e, soprattutto, rispettano. Padroni di casa più propositivi in avanti, come conferma l’impreciso tentativo di Barbagallo da favorevole posizione. Al 35’ il tiro a colpo sicuro di Kabangu si infrange sul palo. Prima dell’intervallo, da segnalare l’infortunio del bomber argentino Pavisich, che toglie agli ospiti l’ariete dell’attacco. Nella ripresa, sblocca il punteggio De Zan, che, appena entrato, insacca la sfera in mischia con una “zampata”, tra le veementi proteste dei locali per un tocco di mano non ravvisato dall’arbitro. Gli orgogliosi assalti finali dell’Acicatena non sortiscono gli effetti sperati, mentre, sull’altro fronte, la conclusione da lontano di Presti centra la traversa.

“Sono fiero della prestazione e dei miei ragazzi – ha dichiarato il tecnico dell’Acicatena Vittorio Jemma, al termine della sfida - abbiamo dimostrato di saper giocarcela con tutti, non avevo dubbi sulle loro qualità e capacità. Avanti così e pronti a ripartire con la stessa grinta, la stessa capacità tecnica, lo stesso carattere e soprattutto l’unione che ci contraddistingue”.

Acicatena-Igea 1946 0-1

Marcatore: 30’ st De Zan.

Acicatena: Tabascio, Pulvirenti (22’ st Leone), Rosalia (34’ Trovato), Tomarchio, Lucangeli, Nicotra, Barbagallo, Genovese, Kabangu, Carbonaro (23’ st La Piana), Cortese. All. Jemma.

Igea: Di Fina, Dall’Oglio, Cassaro (29’ st De Zan), Doda (30’ st Presti), Franchina, Incatasciato, La Spada (37’ st Giu. De Marco), Assenzio, Pavisich (44’ Longo), Lucarelli (45’ st Gio. De Marco), Isgrò. All. Alizzi.

Arbitro: Sangiorgi di Imola.