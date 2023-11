Serie D, cuore e grinta permettono all'Acireale di rimontare l'Akragas 

Una partita cuore e grinta quella dell’Acireale contro l’Akragas, finita 3-3 e combattuta fino al triplice fischio. Primo tempo di enorme sofferenza per i granata, che hanno subito l’occasione per sbloccare il punteggio con Montaperto, il cui tiro viene respinto da Sorrentino. Da questo momento in poi, sarà un monologo degli ospiti, aggressivi e ben messi in campo. La squadra allenata da Marco Coppa passa in vantaggio grazie al gol di Di Mauro. Il raddoppio si concretizza al 22': Rechici recupera un pallone vagante, salta l’avversario diretto e serve Leuca, che insacca comodamente la sfera. La situazione peggiora per gli acesi tre minuti dopo, quando Vaccaro riceve un rosso diretto dopo un fallo commesso ai danni di Leuca.

Nella ripresa, il copione sembra rimanere immutato. L’Akragas sfiora il gol con Di Mauro, ma la difesa acese devia in angolo. Sugli sviluppi del corner, Leuca colpisce il palo di testa e Perez ribatte in rete, siglando lo 0-3. Il terzo gol incassato scuote i locali, che accorciano le distanze con Maltese, perfetto nel terzo tempo dopo l’assist di Lucchese. Si accende un diverbio tra giocatori e Sorrentino, portiere ospite, viene espulso. Dieci contro dieci, l’Acireale crede nell’impresa. Un bolide dalla distanza di Cicirello (23') riporta in scia i ragazzi di mister Sasà Marra e scatena lo stadio “Aci e Galatea”. Sulle ali dell’entusiasmo, ancora Cicirello entra in area e conquista un calcio di rigore. Dagli undici metri Savanarola realizza l’incredibile 3-3 conclusivo.

Acireale-Akragas 3-3

Marcatori: 10' Di Mauro; 22' Leuca; 5’ st Perez; 18' Maltese; 23' st Cicirello; 31' st Savanarola (rig.)

Acireale: Zizzania, Galletta, Di Mauro (1’ st Milo), Maltese, Lucchese, Montaperto (11' st Savanarola),

Cicirello (49' st De Mutiis ), Lo Coco, Mirabelli, Vaccaro, Palma (1’ st Romano). A disp.: Bollati, Sirimarco, De Mutiis, Germinio, Corigliano, Cusumano. All. Salvatore Marra

Akragas: Sorrentino, Pantano, Cipolla, Perez (27’ st Baio), Mannina (20' st Busà), Sanseverino, Leuca (11’

st Trombino), Rechichi, Di Stefano, Grillo (36’ st Marrale), Di Mauro. A disp.: Bruno, Scandurra, Petrucci, Puglisi, Rea. All. Marco Coppa

Arbitro: Vailati di Crema (Prestini di Pavia e Cattaneo di Monza)

Note: sono stati espulsi Vaccaro al 25' st e Sorrentino al 18' st. Ammoniti: Di Mauro, Maltese, Savanarola e Di Mauro.