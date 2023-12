Serie D, basta il gol di Lo Coco all’Acireale per battere il Canicattì 

L’Acireale è tornato alla vittoria dopo settimane difficili. La squadra allenata da Sasà Marra ha battuto in casa il Canicattì per 1-0. Granata subito pericolosi un tiro al volo di Cicirello dalla distanza, che non sortisce l'effetto sperato. Sempre Cicirello ci prova al 18’, ma la sua conclusione trova Testagrossa pronto all’intervento. Gli acesi sbloccano meritatamente il punteggio al 32’, quando Montaperto da una punizione sulla trequarti serve l’onnipresente Lo Coco, che di testa anticipa gli avversari e insacca la sfera.

Nella ripresa, tanta intensità e pochissime occasioni da rete su entrambi i fronti. Il secondo tempo si contraddistingue per due espulsioni in tre minuti (al 30’ e al 33’) rimediate dalla formazione di mister Orazio Pidatella: prima Messina per fallo da ultimo uomo ai danni Lo Coco e poi Raimondi (doppia ammonizione), che hanno lasciato, così, anzitempo la gara per raggiungere lo spogliatoio. In doppia inferiorità numerica, l’Acireale ha gestito agevolmente il vantaggio e, dopo quattro minuti di recupero, festeggiato l'atteso ritorno al successo.

Acireale-Canicattì 1-0

Marcatore: 32’ Lo Coco.

Acireale: Zizzania, Galletta, Savanarola (31’ st Lucchese), Montaperto (15’ st De Mutiis), Germinio, Cicirello (37’ st Sticenko), Milo, Lo Coco, Mirabelli, Palma (31’ st Corigliano), Cusumano. A disp.: Bollati, Maltese, Sirimarco, Russotto, Spinelli. All. Salvatore Marra

Canicattì: Testagrossa, Amenta (1’ st Petrucci), Tedesco, Diaz, Raimondi, Camara, Sidibe, Vecchi (1’ st Messina), Catania, Viglianisi, Scopelliti (1’ st Salvia). A disp.: Cabriglia, Fuschi, Tavella, Vecchi, Scopelliti, Catania, Viglianisi, Camara, Caramazza, Terrana. All. Orazio Pidatella

Arbtro: Dasso di Genova (Marucci di Rossano e Mazza di Reggio Calabria

Note: sono stati espulsi 30’ e 33’ st Raimondi.