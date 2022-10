Serie D, l’Acireale non va oltre lo 0-0 contro il Real Aversa

Squadra in casa

Squadra in casa Acireale

L’Acireale non è riuscito ad avere ragione del Real Aversa nella 6^ giornata del campionato di serie D. La partita, disputata ad Aci Sant’Antonio, è terminata a reti inviolate. Match caratterizzato da molte interruzioni e pochi sussulti. I campani provano inizialmente a rendersi pericolosi con alcuni tentativi individuali. I padroni di casa rispondono al 32’, quando il sinistro di Lo Monaco è troppo debole per impensierire il portiere. Sull’altro fronte, imprecisa girata di Passariello. Prima dell’intervallo, Rotella manca la deviazione risolutiva sul cross di Tumminelli.

In avvio di ripresa, la conclusione di Gassama lambisce il palo, mettendo i brividi ai difensori acesi. Al 30’ Cavallo calcia a colpo sicuro, ma Russo riesce ad opporsi con il corpo. Scampato il doppio pericolo, i siciliani si fanno vedere con la girata aerea di Mollica e la soluzione mancina "griffata" Carbonaro, ma gli effetti non sono quelli sperati. L’ultima opportunità capita nei piedi di Del Vecchio, ma il suo tiro non sorprende l’attento Giappone.

Acireale-Real Agro Aversa 0-0

Acireale: Giappone, Cannino, Russo, Brugaletta (17' Mollica), Maniscalco (47' st Medico), Bucolo (30' st Carrozza), Rotella, Tumminelli (5' st Coulibaly, 32' st Arquin), Lo Monaco, Limonelli, Carbonaro. A disp.: Truppo, Mollica, Barbara, J. Pedro, Castorina, Fratantonio, Coulibaly, Arquin. All. Costantino.

Real Agro Aversa: Lombardo, Boemio, Russo, Bonfini, Crispino (28’ st Del Vecchio), Cavallo, Del Prete, Formicola, Schiavi, Passariello (10’ st Petrucciolo), Gassama (32’ st Ndyaie). A disp.: Caputo, Nespoli, Scognamiglio, Avolio, Balzano, Falivene. All. Cardinale.

Arbitro: Petrov di Roma 1 (Marucci-Perri).