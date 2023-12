Serie D, il gol del capitano regala un Natale più sereno all'Acireale

L'Acireale ha piegato in casa la resistenza della Sancataldese con il punteggio di 2 a 1, regalando, così, un Natale più sereno ai suoi tifosi. I granata attenti e aggressivi ad inizio partita, si rendono più volte pericolosi dalle parti di La Cagnina. Atteggiamento che viene presto ripagato dal gol, arrivato al 15’ grazie al gran tiro dalla distanza di Lucchese, su cui il portiere non può fare nulla. Sbloccata la gara, i locali provano a raddoppiare. Da sottolineare al 38’ il tentativo di Cicirello, che, servito dalle retrovie, si libera degli avversari e calcia da posizione defilata con il pallone che termina fuori di nulla. Nel finale di tempo, gli ospiti rispondono con Varela, che conclude a colpo sicuro da due passi, ma trova il miracolo di Zizzania. Al 46' Calabrese pareggia, bravo nel tap-in in area piccola.

Il secondo tempo non regala particolari sussulti. Solanto negli ultimi minuti, in superiorità numerica (espulso Correnti), la squadra allenata da Sasà Marra si accende con Savanarola protagonista. Da poco entrato in campo, il capitano sfiora di testa il vantaggio, che gli viene negato dalla risposta prodigiosa di Dolenti. In pieno recupero, va in scena un’azione fotocopia di quella precedente, ma questa volta con un epilogo diverso: sugli sviluppi di un angolo battuto da Montaperto, girata aerea di Savanarola e sfera indirizzata in fondo al sacco. Il triplice fischio sancisce un successo importante per gli acesi, che chiudono il girone d’andata nel migliore dei modi.

Acireale-Sancataldese 2-1

Marcatori: 16' Lucchese; 46' Calabrese; 48' st Savanarola.

Acireale: Zizzania, Maltese, Lucchese (35’ st Savanarola), D’Alessandris, De Mutiis (21’ ST Galletta), Germinio, Cicirello, Lo Coco, Sticenko (35’ st Di Mauro), Vaccaro (21’ st Montaperto), Palma. A disp.: Bollati, Corigliano, Tufano, Mirabelli, Spinelli. All. Salvatore Marra

Sancataldese: La Cagnina (41’ Dolenti), Parisi, Ozawje, Lo Nigro (29’ st Giuffrida), Brumat, Calabrese, Dhampa, Durmush (32’ st Policano), Varela (29’ st Correnti), Zerbo, Mazza (9’ st Papotto). A disp.: Scalia, Policano, Petracca, Siino, Sclafani. All. Accursio Sclafani

Arbitro: Amadei di Terni (Bensorte di Trapani e Smiraglia di Palermo).

Note: espulso Correnti. Amoniti: De Mutiis, Calabrese, Palma e Parisi. Recupero: 3' e 6'.