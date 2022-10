Serie D, il derby Acireale-Trapani termina senza gol

E’ terminata a reti inviolate l’attesa sfida Acireale-Trapani, disputata al “Comunale” di Aci Sant’Antonio. Le due squadre appaiono ordinate tatticamente e si contrastano, soprattutto, a centrocampo. Ospiti più propositivi in avvio di gara, come confermano gli imprecisi tentativi di Falcone. I granata rispondono al 28’, quando la staffilata dalla distanza di Guarino sfiora il palo. Palermo conclude poi alto dal limite, mentre Carbonaro spedisce la sfera a lato. Ultima emozione del primo tempo è il gol annullato al Trapani per posizione di fuorigioco di Kosovan.

Nella ripresa, si deve attendere il 26’ minuto per emozionarsi: Arquin impegna, spalle alla porta, Summa in una prodigiosa parata. Sul seguente angolo, la girata aerea di Guarino lambisce il “legno”. Ancora Arquin mette i brividi alla difesa avversaria con un sinistro sul fondo per questione di centimetri. In pieno recupero, gli ospiti potrebbero far saltare il banco, ma Musso fallisce un’ottima occasione.

Acireale-Trapani 0-0

Acireale: Giappone, Mollica (5’ st Tumminelli), Guarino, Russo, Fratantonio, Bucolo, Palermo (31’ st Joao Pedro), Virgillito (18’ st Patanè), Limonelli, Carbonaro (27’ st Distefano), Arquin. A disp.: Truppo, Medico, Barbara, Rotella, Lo Monaco, Carrozza, Coulibaly, Arquin. All. Costantino.

Trapani: Summa, Pipitone, Gonzalez, Soprano, Romano (31’ st Mangiameli), Matese (8’ st Marigosu), Civilleri, Kosovan, Merkaj (14’ st Musso), Mokulu, Falcone (8’ st Di Domenicantonio). A disp.: Di Maggio, Carboni, De Pace,Giuffrida, Oddo. All. Monticciolo.

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia (Arizzi e Brizzi).