Serie D, il Paternò si assicura un prezioso punto a Castrovillari

Il Paternò ha pareggiato (2-2) sul campo del Castrovillari, tornando, così, in Sicilia con un punto prezioso in chiave salvezza. Dopo le iniziali fasi di studio, Ankovic manca una buona occasione, facendosi respingere la conclusione a botta sicura dal portiere. I calabresi rispondono con Dorato, che spreca il perfetto assist di Longo da favorevole posizione. I padroni di casa sbloccano il punteggio al 33’ grazie al gol di Dorato. Il palo nega il raddoppio alla battuta dell’ispirato Longo, che poi trova Mittica sulla sua strada.

In avvio di ripresa, gli etnei vanno a segno con Piciollo, che si avventa su una respinta corta di Caruso e insacca la sfera. Aquino non finalizza poi l’azione del possibile sorpasso, mentre, dall’altra parte, è Scandurra a fallire un ghiotta opportunità. Al 24’, Castrovillari di nuovo in vantaggio: l’irresistibile Longo lancia Dibari, che supera Mittica con un delizioso colpo da sotto. Nel palpitante finale, Aquino riequilibra la situazione, mettendo a segno la rete del definitivo 2-2.

Castrovillari-Paternò 2-2

Marcatori: 33’ Dorato; 5’ st Piciollo; 24’ st Dibari; 43’ st Aquino.

Castrovillari: Caruso, Mirabelli, Cosenza, Longo, Scandurra, Dorato, Brignola, Popolo, Asillani, Dibari (40’ st Santangelo), Aceto (34’ st Anzillotta). A disp.: Latella, Bonfiglio, Janneh, Azzaro, Cervillara, Romanelli, Russi. All. Napoli.

Paternò: Mittica, Asero, De Vivo (3’ st Traorè), Cozza, Bontempo, Dama (33’ st Distefano), Aquino, D’Amore, Ankovic (44’ st Ca. Guarnera), Saverino, Piciollo (17’ st Co. Guarnera). A disp: Coriolano, Dembele, Messina, Morasca, Diakhate. All. Campanella.

Arbitro: Cravotta di Città di Castello (Minerva di Lecce e Tangaro di Molfetta).