Serie D, Acireale battuto 4-1 in trasferta dal Città di Sant’Agata 

Ripresa da dimenticare per l’Acireale, che ha perso 4-1 in casa del Città di Sant’Agata nell’ultima sfida del 2022. I padroni di casa centrano la traversa, ad inizio match, sul colpo di testa di Casella. La risposta acese vede il rasoterra di Carbonaro stamparsi, invece, sul palo. Acesi in vantaggio al 23’, quando Sbrissa fa partire una staffilata sotto l’incrocio. Tarda ad arrivare la reazione dei tirrenici, ai quali l’arbitro annulla un gol per fuorigioco.

Il secondo tempo propone subito gli attacchi dei santagatesi, che pareggiano al 9’: Squillace insacca la sfera respinta dal montante sulla girata aerea di Romano. Cicirello spreca poi una buona opportunità per operare il sorpasso. Il 2-1 porta la firma di Bonfiglio (13’), bravo nello sfruttare un grave errore commesso da Guarino. Al 18’ Calafiore cala il tris, scavalcando con un calibrato pallonetto Giappone. Il secondo “legno” di giornata impedisce a Coulibaly di riaprire la contesa, In pieno recupero, va a bersaglio pure il neo entrato Maesano.

Città di Sant’Agata-Acireale 4-1

Marcatori: 23’ Sbrissa; 9’ st Squillace; 13’ st Bonfiglio; 18’ st Calafiore; 49’ st Maesano.

Città di Sant’Agata: Curtosi, Casella, Squillace, Demoleon, Marcellino (1’ st Morleo), Napoli, Scolaro (41’ st Raspaolo), Calafiore, Cicirello (42’ st Maesano), Bonfiglio (35’ st Iania), Vitale (1’ st Romano). All. Vanzetto.

Acireale: Giappone, Medico, Guarino (22’ st Coulibaly), Brugaletta, Canino, Sbrissa, Joao Pedro (14’ st Palermo), Virgillito (22’ st Esposito), Savanarola, Carbonaro, Limonelli. All. Costantino.

Arbitro: Rodigari di Bergamo.