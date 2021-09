Serie D, Giarre sconfitto di misura (1-0) dalla Gelbison a Paternò

I campani capitalizzano il gol messo a segno al 13’ da Conti per assicurarsi l’intera preziosa posta in palio. Seconda sconfitta di fila per i gialloblù

Battuta d’arresto dal sapore particolarmente amaro per il Giarre, sconfitto per 1-0, allo stadio “Falcone-Borsellino” di Paternò, da una Gelbison compatta e cinica. I campani hanno "monetizzato" il gol messo a segno al 13’ da Conti per assicurarsi l’intera preziosa posta in palio.

Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento proposto dalla seconda giornata del campionato di serie D dopo essere state eliminate, in settimana, dalla Coppa Italia. Inizio propositivo degli ospiti, che fiorano due volte il vantaggio. La rete della Gelbison è, però, nell’aria e si concretizza al 13’, quando Gagliardi lancia in profondità Conti, che realizza con un beffardo diagonale. I gialloblù guidati in panchina da Gaspare Cacciola cercano di reagire, ma la conclusione di Marchetti manca il bersaglio grosso. Prima dell’intervallo, Arcidiacono si invola sulla sinistra, crossa in area per il colpo di testa alto di Cocimano da favorevole posizione.

In avvio di ripresa, il Giarre spreca una ghiotta possibilità per pareggiare: l’onnipresente Arcidiacono serve in verticale Ficarotta, che da solo davanti al portiere si allunga troppo il pallone. Sull’altro fronte, Gagliardi mette i brividi a Barbagallo con una perfida conclusione dal limite. Nel finale, è strepitoso l’intervento di D’Agostino, che toglie con un balzo felino la sfera da sotto l’incrocio sulla deviazione ravvicinata di Arcidiacono. Una super parata da due punti.

Giarre-Gelbison 0-1

Marcatore: 13’ Conti.

Giarre: Barbagallo, La Rosa (1’ st Guerci), Priola, Beye, Brunetti (1’ st Panebianco), Marchetti (24’ st Savasta), Cozza, Iseppon, Ficarrotta (17’ st Concialdi), Cocimano (38’ st Rossitto), Arcidiacono. All.: Cacciola

Gelbison: D’Agostino, Barbetta (13’ st Di Fiore), Mautone, Cardore, Onda, Frulla (29’ st Pipolo), Uliano, Conti (38’ st La Gamba), Chinnici, Gagliardi, Corado (28’ st Khoris). All. Esposito.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme (Reperto e Marucci).