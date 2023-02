Serie D, amara sconfitta per il Paternò in casa del Licata

Il Paternò ha incassato un’amara sconfitta per 2-1 sul campo del Licata, che ha messo a segno il gol dei tre punti mentre già scorrevano i “titoli di coda” del match. Prolungata fase di studio con entrambe le squadre attente, soprattutto, a non commettere errori. I padroni di casa si fanno vedere con il tiro di Frisenna, intercettato dal portiere. Al 31’ rete annullata al Licata per fuorigioco. Prima dell’intervallo, gli etnei sbloccano il punteggio: Dama verticalizza per Ankovic, che aggira un avversario e serve Piciollo, il cui diagonale termina alle spalle di Valenti.

Nella ripresa, i locali provano a pigiare il piede sull’acceleratore, ma la difesa avversaria è attenta ed arcigna. Il tentativo del neo entrato Ouattara (20’) pecca della necessaria precisione, così come la successiva rovesciata di Minacori. Il pareggio è, comunque, nell’aria e si concretizza al 30’, quando Ouattara scatta sul filo del fuorigioco e incrocia imparabilmente di sinistro. Espulso al 40’ Dama, che lascia, così, il Paternò in inferiorità numerica. In pieno recupero, cross di Cristiano e deviazione aerea risolutiva ancora di Ouattara, che fa esplodere il “Dino Liotta”.

Licata-Paternò 2-1

Marcatori: 43' Piciollo; 30’ st e 49’ st Ouattara

Licata: Valenti, Garau, Vitolo, Orlando, Cusati (18’ st Cristiano), Frisenna (46’ st Asate), Mudasiru, Rotulo, Pino, Saito (18’ st Ouattara), Minacori. A disp.: Sienko, Ficarra, Manna, Puccio, Pedalino, Talarico. All. Romano.

Paternò: Mittica, Santapaola, Dama, Bontempo, Asero; Cozza, D’Amore, Dembelé (28’ st Diakhate), Asero, Aquino, Ankovic (40’ st Guarnera), Piciollo. A disp.: Amata, Traore, Morasca, Dadone, Messina, Bamba, Saverino. All. Campanella.

Arbitro: Mirri di Savona (Mallimaci e Galluzzo).

Note: espulso al 40’ st Dama.