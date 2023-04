Serie D, Acireale corsaro in Campania grazie ad una magia di Sbrissa

Acireale corsaro al “Comunale” di Brusciano, dove ha battuto per 1-0 la Mariglianese nella 31^ giornata del campionato di serie D (girone I). Si tratta di un successo prezioso per la salvezza, ottenuto in un scontro diretto. Partita molto tattica nelle fasi iniziali, anche perché entrambe le squadre evitano di sbilanciarsi troppo per non prestare il fianco alle ripartenze degli avversari. I padroni di casa potrebbero sbloccare il punteggio al 39’, ma Schena fallisce un calcio di rigore, la sua battura centra la traversa e poi Giappone salva tutto.

Nella ripresa, la formazione acese appare più spigliata e realizza il gol della vittoria al 28’ con Sbrissa, autore della magia che vale i tre punti. Nei restanti minuti di gioco, i campani si proiettano in avanti alla ricerca del pareggio, ma la difesa granata regge l’urto, senza correre eccessivi rischi.

Mariglianese-Acireale 0-1

Marcatore: 28’ st Sbrissa.

Mariglianese: Cappa, Massaro, Ciaravolo, Petruccelli, Piscopo, Monteleone, Ferraro (10’ st Fiorillo), Garritano (33’ Corbisiero), Oliva, Schena (15’ st Cacciottolo), Maydana. A disp.: Lesta, Esposito, Falivene, Barisone, Saporito, Bacio. All. Polverino.

Acireale: Giappone, Nicosia, Guarino, Brugaletta, Migliorelli, Sbrissa (48’ st Sannia), Joao Pedro, Di Domenicantonio (42’ st Ghisleni), Savanarola, Limonelli, De Martino (51’ Olivieri). A disp.: Medico, Esposito, Virgillito, Liga, Rotella, Carrozza. All. Ignoffo.

Arbitro: Di Mario di Ciampino (Manni e Raccanello).

Note: sono stati espulsi 51’ st Caciottolo e Giappone.