L'Acireale inizia con il piede giusto, battuta in trasferta la Nuova Igea Virtus

Il campionato dell'Acireale è cominciato nel migliore dei modi grazie al successo per 1-0 conquistato sul campo della combattiva Nuova Igea Virtus. Inizio vivace della squadra del Longano con i guizzi di Longo e Isgrò. Al 15’ Batista e Russo sprecano una favorevole occasione. Pochi minuti dopo, staffilata di Longo parata in tuffo da Zizzania. Ospiti in avanti al 35’, quando Romano si invola verso la porta, ma viene fermato per una dubbia posizione di fuorigioco. Sull’altro fronte, strepitosa di Isgrò, che si accentra e tira con il diagonale che fa la barba al palo. Allo scadere, punizione dal limite di Trovato, pallone intercettato dal giovane portiere granata.

Due cambi nell’intervallo per gli acesi: dentro Montaperto per Savanarola e Stichenko per Di Mauro. Sostituzioni indovinate da mister Fabio De Sanzo, bravo nel leggere la partita. Al 10’, l’Acireale sblocca, infatti, il punteggio: Romano trova il tap-in vincente nell’area piccola con una fulminea zampata. Tre minuti dopo, Moi e Staropoli rischiano l’autorete, salvandosi in extremis, poi il pallonetto di Montaperto termina alto. Romano è irresistibile nella corsa e impegna Staropoli, Montaperto manca la battuta risolutiva. I giallorossi ci provano, invece, con la botta da lontano di Longo, deviata in angolo da Zizzania. Al 33′ combinazione tra Montaperto, Romano e La Vigna, che manca di un soffio il bersaglio. Staropoli con bravura a Maltese. Gli attacchi finali della Nuova Igea Virtus non sortiscono l’effetto sperato e, così, il triplice fischio sancisce il successo dell’Acireale.

Nuova Igea Virtus-Acireale 0-1

Marcatore: 10′ st Romano.

Igea Virtus: Staropoli, Filosa, Moi (20′ st Schinnea), Biondo, Longo, Russo (11′ st Nunez), Isgrò, Trovato (46′ Abbate), Batista Sena, Cannistrà (35′ st Yatoura), Della Guardia. A disp.: Tammaro, Verdura, Nisticò, Silipigni, Aveni. All. Pasquale Ferrara.

Acireale: Zizzania, Di Mauro (1′ st Stichenko), Maltese, Sirimarco, Savanarola (1′ st Montaperto), Lucchese (50′ st Corigliano), Romano, Varzan (31′ st Germinio), Tufano (23′ st Galletta), La Vigna, Vaccaro. A disp.: Peschieri, De Mutiis, Riso, Cusumano. All. Fabio De Sanzo.

Arbitro: Zangara di Catanzaro (Damiano e Bensorte di Trapani).

Note: sono stati ammoniti: Tufano, Sirimarco e Galletta. Recupero: 5′ e 5′.