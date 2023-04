Serie D, l’Acireale si aggiudica il derby salvezza contro il Paternò

L’Acireale ha vinto per 1-0 il derby contro il Paternò, conquistando, così, tre punti fondamentali per la salvezza. Allo stadio “Raiti” di Biancavilla, ospiti subito sul pezzo con il tiro di Joao Pedro che sfiora la traversa. I rossazzurri rispondono al 37’, quando Aquino si libera di due avversari, carica il destro dal limite, ma il pallone lambisce il palo. Ci prova poi lo stesso ispirato Aquino con una incursione sulla sinistra, ma il suo passaggio al centro non trova compagni liberi per la conclusione.

In avvio di ripresa, grande spunto di Rotella, che entra in area e di sinistro indirizza la sfera all’angolino basso. Saverino potrebbe pareggiare al 14’, ma da favorevole posizione, pressato da un difensore, calcia centralmente e Olivieri sventa il pericolo. Sul seguente angolo, si ripropone il duello con il portiere che respinge in tuffo il tentativo al volo dell’avversario. Il Paternò pressa nel palpitante finale, creando diverse mischie, ma non riesce a pareggiare.

Paternò-Acireale 0-1

Marcatore: 1’ Rotella

Paternò: Mittica; Dembelè (13' st Messina), Dama, Bontempo, Asero (36' st Diakhate), Saverino, Cozza, D’Amore, Traorè (2' st Piciollo), Aquino; Ankovic (11' st Distefano). A disp.: Coriolano, A. Guarnera, C. Guarnera, Morasca, Dadone. All. Campanella.

Acireale: Olivieri; Nicosia (38' st Virgillito), Guarino, Brugaletta, Migliorelli, Rotella (40' st Sannia), Joao Pedro; Sbrissa, Savanarola (34' st Ghisleni), Limonelli; Di Domenicantonio. A disp.: Genovese, Medico, Esposito, Liga, De Martino, Carrozza. All. Ignoffo.

Arbitro: Di Renzo di Bolzano (Vitaggio e Damiano).