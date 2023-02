Serie D, il Paternò pareggia 0-0 contro il San Luca

Il Paternò non è andato oltre lo 0-0 nel match interno contro il San Luca, rimandando, così, ulteriormente l’appuntamento con la vittoria, che non arriva esattamente dal 28 settembre 2022, quando batté il Santa Maria Cilento. Etnei intraprendenti ad inizio partita nonostante le fastidiose e fredde folate di vento sul campo del “Falcone-Borsellino”. I padroni di casa provano più volte a rendersi pericolosi, peccando nel momento di proporre l’ultimo decisivo passaggio agli attaccanti. L’occasione più ghiotta capita, però, agli ospiti su un perfetto assist di Pelle, che Maesano non riesce a tramutare in gol per questione di centimetri.

Nella ripresa, Spinaci sfiora al 23’ il vantaggio, la sua conclusione viene salvata dall’ottimo intervento di Mittica. Il portiere locale si ripete, deviando poi in angolo la staffilata di Maesano. Paternò vicino alla rete due volte con Ankovic, che prima spreca una buona opportunità di testa da pochi passi, su cross di Asero, poi tira di precisione, ma il pallone lambisce il palo.

Paternò-San Luca 0-0

Paternò: Mittica, Messina, Guarnera (32’ st Amorello), Cozza, Dama, Bontempo, Fichera (35’ st Traorè), D’Amore (22’ st Aquino), Ankovic, Diakhate (15’ st Santapaola), Asero. A disp.: Amata, Piciollo, Bamba, Viaggio, Morasca. All. Campanella.

San Luca: Antonino, Ale, Spinaci, Pelle, Carbone (15’ st Suraci), Greco, Maesano, Gamez, Levaque, Giampaolo (23’ st Giorgi, 47’ st Favasuli), Murdaca. A disp.: Zampaglione, Pizzata, Yakovlev, Pipicella, Hefgiane, Calderone. All. Canonico.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva (Palazzo e Palumbi).

Note: espulso al 46’ st Spinaci.