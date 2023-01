Serie D, termina a reti inviolate il derby Paternò-Trapani

E’ terminato a reti inviolate il derby Paternò-Trapani. La partita molto tattica non ha regalato particolari emozioni agli infreddoliti spettatori dello stadio “Falcone-Borsellino”. La squadra etnea del nuovo tecnico Giovanni Campanella ha messo in campo tanta buona volontà, garantendosi, conunque, un prezioso punto. La lunga fase di studio si protrae fino al 18’, quando l’insidiosa conclusione di Mascari termina sul fondo. I padroni di casa rispondono con un’ottima occasione, non finalizzata da Picciolo. Si segnalano poi alcune incursioni dei granata Pipitone e Cangemi, prive, però, dell’effetto sperato. Sull’altro fronte, Bamba impegna, in pieno recupero, l’attento Summa.

Noiosa la ripresa, durante la quale i giocatori in campo badano, soprattutto, ad evitare di commettere errori. Nel finale, prova il giovane Ngyir a risolvere la partita, ma il suo tentativo viene vanificato dalla difesa avversaria. Espulso, infine, Saverino del Paternò, ultimo sussulto prima del triplice fischio.

Paternò-Trapani 0-0

Paternò: Mittica, Messina, Bontempo, Ca. Guarnera, Dama, Asero (34’ st Saverino), Cozza, Traoré (34’ st Fichera), Santapaola, Picciolo, Bamba (24’ st Aquino). A disp.: Amata, Amorello, Diakhate, Co. Guarnera, Dembelé, Timmonieri. All. Campanella.

Trapani: Summa, De Pace (22’ st Kanouté), Carboni, Gonzalez, Pipitone (37’ st Ngyir), Cangemi (9’ st Romizi), Marigosu (23’ st Catania), Kosovan, Romano, Mascari (15’ st Carbonaro), Musso. A disp.: Di Maggio, Cellamare, De Santis, Giuffrida. All. Monticciolo.

Arbitro: Amedei di Terni (Savino e Castaldo).

Note: espulso Saverino (44’ st).