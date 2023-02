Serie D, Acireale sconfitto in trasferta dal Real Aversa

Acireale sconfitto 1-0 in trasferta dal Real Agro Aversa. La squadra allenata da Giovanni Ignoffo ha perso la sfida salvezza, dimostrandosi in grande difficoltà, soprattutto nel proporre azioni offensive. Le iniziali fasi di studio si prolungano più del solito, anche per via dell’importanza della posta in palio. Al 27’ Petricciuolo, smarcato dal cross di Schiavi, fallisce il vantaggio a porta praticamente sguarnita.

In avvio di ripresa, sono sempre i padroni di casa a proporsi in avanti e, così, sbloccano il punteggio: Nespoli insacca la sfera respinta da Giappone, con l’aiuto del palo, sulla perfida punizione di Ruggiero. Incassato il gol, i siciliani cercano di alzare il baricentro della manovra, ma mancano nelle finalizzazioni. Il neo entrato De Martino è il più vivace. Dopo aver vinto un contrasto, tira in area, ma Russo si oppone con efficacia. Non accade nulla negli ultimi minuti del match.

Real Agro Aversa-Acireale 1-0

Marcatore: 10’ st Nespoli.

Real Agro Aversa: Russo, Boemio, Formicola, Strianese, Nespoli, Bonfini, Petricciuolo (33’ st Gassama), Ruggiero, Romano (30’ st Thiaw), Cavallo, Schiavi. A disp.: Mariano, Piccolo, Vitiello, Boggia, Scognamilio, Falivene, Crispine. All. Rosario Campana.

Acireale: Giappone, Migliorelli (34’ st Carrozza), Esposito, Brugaletta, Ricciardo, Di Domenicantonio (14’ st De Martino), Sbrissa, Guarino, Joao Pedro, Limonelli, Liga (30’ st Ghisleni). A disp.: Oliveri, Volpicelli, Medico, Virgillito, Sannia, Rotella. All. Giovanni Ignoffo.

Arbitro: Bonci di Pesaro.