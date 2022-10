Serie D, un punto per il Paternò sul campo del San Luca  

Il Paternò ha portato a casa un punto dalla partita in trasferta contro il San Luca, terminata, allo stadio "Corrado Alvaro", sul punteggio di 1-1. Calabresi subito pericolosi con il tiro di Bruzzaniti, di poco a lato. Gli ospiti si fanno vedere in avanti al 28’, quando lo smarcante passaggio di Saverino non trova la deviazione risolutiva dei compagni. Cinque minuti dopo, la squadra etnea passa in vantaggio: staffilata dalla distanza di Cervillera che si infila alle spalle dell’incerto portiere locale. I siciliani potrebbe raddoppiare, ma Bamba si fa ipnotizzare da Antonino, che gli chiude lo specchio. Allo scadere del primo tempo, calabresi vicini al pareggio con Signorelli.

In avvio di ripresa, il palo nega il raddoppio al Paternò. Poi ancora Saverino, servito da Timmoneri, impegna severamente l’estremo difensore, che respinge l’insidia. L’1-1 si materializza al 16’, quando Bruzzaniti realizza sugli sviluppi di un angolo. Sulle ali dell’entusiasmo, il San Luca si proietta in avanti e soltanto due prodigiosi interventi di Cappa gli impediscono di operare il sorpasso. Al 40’ ancora Cappa si supera, intercettando un rigore a Carbone, fischiato dall’arbitro per il fallo commesso da Amorello in area su Leveque.

San Luca-Paternò 1-1

Marcatori: 33’ Cervillera; 16’ st Bruzzaniti.

San Luca: Antonino, Nemia, Fiumara, Suraci, Favasuli, Signorelli, Spinaci, Ale (5’ st Carbone), Rogac (30' Pelle), Bruzzaniti, Leveque. A disp.: Zampaglione, Maesano, Greco, Giorgi, Laudani, Patea, Ariel Reinero. All. Cozza.

Paternò: Cappa, Popolo, Manes, Guarnera, Moran, Timmoneri, Saverino, Asero (28’ st Amorello), Cervillera (42’ st Consiglio), Bamba (42’ st Chechic), Fernandez. A disp.: Coriolano, Nicolosi, Pappalardo, Francinella, Conti, Aquino. All. Pagana.

Arbitro: Tomasi di Lecce (Martinelli di Potenza e Chiarillo di Moliterno).