Serie D, l’Acireale piega la resistenza della Sancataldese  

Secondo successo di fila dell’Acireale, che ha battuto per 1-0 la Sancataldese allo stadio “Valentino Mazzola”. Terza sconfitta consecutiva, invece, per i padroni di casa, che non hanno ancora vinto davanti ai propri tifosi. Partita tattica con entrambe le squadre che badano, soprattutto, a rimanere compatte. Si segnalano soltanto alcuni tentativi dalla distanza, che non creano grattacapi ai portieri. Alla mezz'ora tiro-cross di Cannino con il pallone che scheggia la parte alta della traversa. Sull’altro fronte, imprecisa soluzione mancina di Zerbo.

In avvio di ripresa, i granata sfiorano il vantaggio sul colpo di testa di Carbonaro, di poco a lato. E’ il preludio al gol che decide il match: errata uscita dei locali, Tummineli ne approfitta e fa partire un traversone dalla destra, che Limonelli deve soltanto tramutare in rete. Al 27’ la Sancataldese resta in dieci uomini per il doppio giallo rimediato da Baglione. Nel concitato finale, la girata aerea di Oppizzi viene intercettata a terra da Giappone, che mette, così, in "cassaforte" tre punti preziosi per il prosieguo della stagione.

Sancataldese-Acireale 0-1

Marcatore: 17’ st Limonelli.

Sancataldese: Dolenti, Oppizzi, Maltese, Di Marco (22’ st Torregrossa), Brumat (40’ st Tourè), Cutrona (43’ st Mastrosimone), Calabrese, Baglione, Leonardi (27’ st Taormina), D’Agosto (22’ st Apostolos), Zerbo. A disp.: La Cagnina, Castiglia, Garzia, Patitucci. All. Vullo.

Acireale: Giappone, Cannino, Russo, Brugaletta, Maniscalco (14’ st Medico), Tumminelli (43’ st Mollica), Bucolo, Palermo (34’ De Souza), Limonelli (45’ st Fratantonio), Lo Monaco, Carbonaro. A disp.: Truppo, Castorina, Carrozza, Mollica, Coulibaly, Barbara. All. Costantino.

Arbitro: Dini di Città di Castello (Granata e Fabrizi).

Note: espulso al 27' st Baglione.