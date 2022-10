Serie D: Acireale beffato nel finale dal Santa Maria

Amara sconfitta esterna dell’Acireale, che ha ceduto l’intera posta in palio al Santa Maria. Padroni di casa propositivi ad inizio partita, senza, però, la necessaria precisione nelle conclusioni. I granata attendono guardinghi, affidandosi alle ripartenze. Al 17’ ottimo intervento di Giappone a chiudere in tuffo su Ielo. Ci prova poi Johnson di testa, il pallone si spegne a lato. Termina, invece, alta la battuta di D’Auria da favorevole posizione.

In avvio di ripresa, ospiti pericolosi con Lo Monaco, ma la sfera finisce sul fondo. Sull’altro fronte, la velocità di Johnson mette in difficoltà la retroguardia avversaria. Proteste dei locali per un contatto in area tra Mollica su Ferrigno, l’arbitro lascia correre. Allo scadere, campani in vantaggio: Tandara sfrutta l’errato intervento di Medico per involarsi verso la porta e supera con un millimetrico pallonetto Giappone, proteso in disperata uscita. Nel recupero, dubbio intervento del portiere cilentano su Carrozza, ma il direttore non fischia il rigore.

Polisportiva Santa Maria-Acireale 1-0

Marcatore: 44’ st Tandara.

Santa Maria: Grieco, Diop, Campanella, Ferrigno, Ferrante, Coulibaly, D’Auria (17’ st Mancini), Ventura, Ielora (30’ st Capozzoli), Tanda, Johnson (13’ st Bonanno). A disp.: Guerra, Ziello, Di Peri, Pane, Petrazzuolo, De Mattia. All. Di Gaetano.

Acireale: Giappone, Mollica, Cannino (7' Medico), Russo, Maniscalco (17’ st Carrozza), Palermo (44’ st Joao Pedro), Bucolo, Tumminelli, Lo Monaco, Limonelli (33’ st Fratantonio), Carbonaro (28’ st Coulibaly). A disp.: Truppo, Barbara, Di Mauro, Rotella, Arquin. All. Costantino.

Arbitro: Tropiano di Bari (D’Ettorre e Siracusano).