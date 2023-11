Serie D: l’Acireale rallenta la forsennata corsa del Trapani 

L’Acireale ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, rallentando, in trasferta, la corsa della “corazzata” Trapani. Al “Provinciale” il match è finito, infatti, con il punteggio di 1-1. Alla battuta del primo pallone della gara, Vaccaro lancia in area trovando Cicirello, che viene ostacolato da un tocco di mano di Sabatino. Per l’arbitro non ci sono dubbi e assegna rigore. Dagli undici metri, Montaperto trasforma dopo appena venticinque secondi dall’inizio. Un duro colpo per la capolista, tuttavia la squadra di Alfio Torrisi riesce a riorganizzarsi e inizia a spingere alla ricerca del pareggio. Al 23’, Cocco prova direttamente da calcio di punizione, andando, però, contro la barriera posizionata da Zizzania. Due minuti più tardi, l’Acireale sfiora il raddoppio con Cicirello dal limite, ma il pallone termina sopra la traversa di Ujkaj. I locali falliscono poi clamorosamente l’1-1: sugli sviluppi di una ripartenza, Balla si ritrova a pochi passi dal bersaglio, ma, a porta vuota, esegue un cucchiaio, che si spegne fuori. A pochi istanti dall’intervallo, i locali riequilibrano, comunque, la situazione con Gagliardi, bravo a sfruttare l’assist di Morleo.

Nella ripresa, il Trapani attacca a testa bassa alla ricerca del sorpasso. Ci provano Morleo e Cristini, entrambi i tentativi a lato. Al 7’ Zizzania è attento sul tiro dal limite di Crimi. Nonostante l’offensiva dei rivali, l’Acireale si fa vedere in avanti e va ad un passo dal nuovo vantaggio. De Mutiis, servito da Montaperto, colpisce di testa e sfiora il palo. Il Trapani pigia il piede sull’acceleratore, collezionando opportunità, ma pecca della necessaria mira. In pieno recupero, Romano conclude al volo, ma non inquadra lo specchio.

Trapani-Acireale 1-1

Marcatori: 1’ Montaperto; 44’ Gagliardi.

Trapani: Ujkaj, Sabatino, Cristini, Balla (27’ St Bollino), Crimi (25’ St Marigosu), Cocco, Morleo (36’ st Guerriero), Ba, Gagliardi (14’ St Mascari), Pino, Kragl. A disp.: Tartaro, Guerriero, Bollino, Mascari, Sbrissa, Marigosu, Pipitone, Bolcano, Sparandeo. All. Alfio Torrisi

Acireale: Zizzania, Di Mauro (5’ st Milo), Maltese, Sirimarco, Montaperto (26’ st Romano), De Mutiis, Germinio, Cicirello (29’ st Cusumano), Corigliano (9’ st Lucchese), La Vigna, Vaccaro (23’ st Galletta). A disp.: Peschieri, Galletta, Lucchese, Romano, Milo, Vanzan, Sticenko, Rabini, Cusumano. All. Gianluca Russo

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa (Salvato di Castelfranco Veneto e Carraretto di Treviso).