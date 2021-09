Serie D al via domenica, cresce l'attesa delle squadre catanesi

Cresce l’attesa dei club siciliani (Acireale, Troina, Licata, FC Messina, Paternò, Giarre, Biancavilla, Sancataldese, Città di Sant'Agata e Trapani) per l’inizio del campionato di serie D, in programma domenica pomeriggio. Impegni casalinghi per Acireale e Paternò, che se la vedranno rispettivamente con Cittanova e Santacataldese. Il Giarre renderà visita al Portici, mentre il Biancavilla si recherà a San Luca. L'inizio nasconde diverse insidie, soprattutto per le due formazioni che giocheranno in trasferta. In generale, si annuncia una stagione appassionante, che vedrà le quattro rappresentanti catanesi puntare a ruoli da protagoniste.

Ecco, infine, il programma completo delle partite (domenica 19 settembre, fischio d’inizio ore 15) con le relative designazioni arbitrali:

Acireale-Cittanova: Arnaut di Padova (Mititelu-Merlino)

Cavese-Rende: Borriello di Arezzo (Massari-Alessandrino)

Gelbison-Castrovillari: Maccarini di Arezzo (Schirinzi-Fedele)

Lamezia Terme-Troina: Romaniello di Napoli (Ciannarella-Marchese)

Licata-FC Messina: Menozzi di Treviso (Bartoluccio-Celestino)

Paternò-Sancataldese: Ramondino di Palermo (Citarda-Barbanera)

Portici-Giarre: Gavini di Aprilia (De Gregorio-De Santis)

Real Aversa-Santa Maria: Poli di Verona (Boato-Sbardella)

San Luca-Biancavilla: Bozzetto di Bergamo (Morotti-Arizzi)

Città di Sant’Agata-Trapani: Di Reda di Molfetta (Librale-Salvatori)