Serie D, l’Acireale perde ai supplementari la finale playoff

La Cavese ha vinto i playoff del girone I di serie D, battendo 2-0 in casa, al termine dei supplementari, il mai domo Acireale. I tempi regolamentari sono terminati sul punteggio di 0-0. Partita tattica, combattuta e, soprattutto, molto equilibrata. Nel primo tempo, acesi sfortunati quando la punizione dello specialista Lodi centra in pieno la traversa. Sull’altro fronte, buona opportunità sul tiro-cross di Bacio Terracino, che non trova la facile deviazione dei compagni.

Nella ripresa, le squadre continuano ad equivalersi, senza commettere gravi errori. Latitano, così, le emozioni, se si esclude, in pieno recupero, un miracolo di Anatrella, che salva la propria porta sulla spettacolare conclusione al volo del granata Garetto. In avvio dei supplementari, i campani passano in vantaggio grazie al gol di Foggia, servito dal talentuoso Bacio Terracino, tra le proteste dei granata per una possibile posizione di fuorigioco. La doppietta poi di Foggia chiude i conti con qualche minuto d’anticipo rispetto al triplice fischio.

Cavese-Acireale 2-0

Marcatore: 4' pts e 3' sts Foggia

Cavese: Anatrella, De Caro (27' st Lomasto), Viscomi, Potenza, Maffei, Palma (27' st Corigliano), Romizi (1'sts Maiorano), D'Angelo (36' st Fissore), Bacio Terracino, Benegas, Allegretti (30' Foggia). A disp.: Paduano, Altobello, Caserta, Gabrieli. All. Troise.

Acireale: D’Alterio, Brumat (1' sts Cristiani), De Pace (20' st Mollica), Cadili, Tumminelli, Le Mura (4' pts Esposito), Lodi, Garetto (3' sts Joao Pedro), Correnti, Savanarola, Russo (32' st Ricciardo). A disp.: Ruggiero, Figliomeni, Lo Monaco, Viglianisi. All. De Sanzo.

Abitro: Vingo di Pisa (Perali e Munitello).