Il Paternò perde il playout a San Luca e retrocede in Eccellenza

Il Paternò ha perso per 2-0 in Calabria la sfida playout contro il San Luca, retrocedendo, così, in Eccellenza. Amaro epilogo di una stagione, cominciata male, che sembrava si stesse per concludere con la permanenza prima del pessimo finale. Al "Corrado Alvaro", pochissime le emozioni nel primo tempo, entrambe le squadre non vogliono commettere errori ed il gioco viene spezzettato da continue interruzioni.

In avvio di ripresa, il tiro di Aquino da fuori è deviato da un difensore, forse col braccio, ma l’arbitro lascia correre. I padroni di casa rispondono con il colpo di testa alto di Augustin. Al 22’, il direttore di gara assegna un rigore al San Luca; dal dischetto Reinero sblocca di forza il punteggio. Gli etnei provano a riversarsi in attacco alla ricerca del pareggio, ma incassano, nel recupero, il gol del raddoppio, segnato da neo entrato Maesano, e devono abbandonare, così, mestamente la categoria.

San Luca-Paternò 2-0

Marcatore: 23’ st Reinero (rigore); 50’ st Maesano.

San Luca: Antonino, Batista, Carbone (21’ st Suraci), Agustin, Raso, Greco, Reinero (36’ st Gamez), Spinaci, Murdaca (35’ st Favasuli), Leveque, Pelle (30’ st Maesano). A disp.: Zampaglione, Patea, Giampaolo, Pipicella, Yakovlev. All. Baratto.

Paternò: Mittica, Asero, De Vivo (24’ st Traorè), Cozza, Bontempo, Dama, Aquino, D’Amore (35’ st D’Adone), Ankovic, Saverino, Piciollo. A disp.: Coriolano, Bellia, Dembele, Morasca, Co. Guarnera, Ca. Guarnera, Messina, Dadone. All. Campanella.

Arbitro: Mazzoni di Prato (Cerrato di San Donà di Piave e Fecheta di Faenza).

Note: espulso al 42’ st Greco per doppia ammonizione. Recupero: 1’ e 6’.