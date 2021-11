Serie D, il tecnico Pietro Infantino presenta la sfida Giarre-Cittanova

Il tecnico del Giarre Pietro Infantino ha presentato, nel classico appuntamento della vigilia, il match interno di domenica pomeriggio contro il Cittanova, valido per la 10^ giornata del torneo di Serie D (girone I).

“Approcciamo a questa partita con l’obbligo di dare continuità di risultati. La classifica è molto chiara, lo è anche il bisogno di recuperare il terreno perduto. Affrontiamo un Cittanova che è reduce da due vittorie consecutive, squadra che fa della corsa e della velocità alcuni dei punti di forza. Hanno 15 punti, stanno facendo un campionato importante. A Cittanova ho lasciato amici ed un ottimo rapporto con l’ambiente ma in questo momento le priorità sono altre, guardiamo a casa nostra e cerchiamo di accorciare la graduatoria per portare il Giarre in una posizione più tranquilla e consona alle ambizioni dell’ambiente. Siamo in una fase di ripresa – conclude Infantino - il gruppo è solido e c’è ascolto, ma per poter proseguire occorre massima unità e grande compattezza”. Matteo Campagni di Firenze l’arbitro della gara in programma allo stadio “Regionale” con inizio alle ore 14.30 (Assistenti Mattia Bettani di Treviglio e Daniele Antonicelli di Milano).