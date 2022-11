Serie D, Acireale pronto per l’atteso derby contro il Catania  

L’Acireale è pronto per affrontare, domenica pomeriggio, il Catania nella 13^ giornata del campionato di serie D (girone I). I granata sanno che si troveranno di fronte la capolista, ma proprio perché non hanno molto da perdere allo stadio “Angelo Massimino” potranno giocare il match senza eccessive pressioni, tranne quelle normali di un derby particolarmente atteso.

“Ci presenteremo con uno spirito positivo – ha dichiarato il tecnico Massimo Costantino nei canali social del club –. Nell’ultima partita, abbiamo espresso voglia e determinazione e, soprattutto, qualità tecniche. Sappiamo che ci attende una gara difficile, ma non partiamo sicuramente battuti. Avremo delle assenze, ma pure dei ragazzi che si faranno trovare pronti. Peccato che non ci saranno i nostri tifosi, la cui presenza ci avrebbe dato un’ulteriore carica. Raddoppieremo, comunque, le forze per dare una soddisfazione alla nostra gente. I calciatori avvertono l’importanza di questo appuntamento e sono convinto che trasformeremo questa “pressione” in tensione positiva, che potrà essere utile per uscire dal campo a testa alta”.