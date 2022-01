Serie D, Paternò pronto per la trasferta di San Cataldo 

Il Paternò del tecnico Alfio Torrisi ha svolto venerdì un allenamento pomeridiano al al "Nuccio Marino" di Belpasso. Concentrazione al massimo in vista di domenica per il match contro la Sancataldese, valido per la 1^ giornata di ritorno del campionato di serie D (girone I). I rossoblù vogliono ripetere, sul terreno del “Valentino Mazzola”, l’eccellente prestazione fornita nella sfida esterna contro il Cittanova, valsa una netta vittoria.

Fa parte del gruppo etneo anche il talentuoso portiere Lorenzo Lofaro (classe 2002), trasferitosi a titolo temporaneo dalla Reggina. L’operazione di mercato, conclusa ad inizio settimana, ha messo in evidenza gli ottimi rapporti tra il sodalizio paternese ed una società professionistica come quella calabrese, che partecipa al campionato cadetto. Tornando al match contro la Sancataldese (inizio ore 15) sarà diretto da Gianmarco Vailati di Crema, assistito da Leonardo Mallimaci e Giovanni Celestino, entrambi di Reggio Calabria.