Serie D, Biancavilla a caccia di conferme nel recupero contro il Santa Maria

Il Biancavilla ha avuto poco tempo per festeggiare la rigenerante vittoria conquistata sul campo del Castrovillari grazie al rigore trasformato da Damiano Lo Giudice, poichè le attenzioni sono state subito rivolte al recupero di mercoledì contro il Santa Maria Cilento, che si disputerà allo stadio “Orazio Raiti” con inizio alle ore 14.30.

Alla vigilia dell’importante match, si è espresso, così, il tecnico dei gialloblù Emanuele Ferraro: “Lo sforzo delle partite ravvicinate può sentirsi. Abbiamo speso tanto domenica scorsa su un campo complicato e difficile. Stiamo cercando in queste ore di recuperare le forze in vista di questo impegno infrasettimanale, che sarà una battaglia contro una squadra che conosco bene, organizzata e fisica. Occorre mantenere la concentrazione alta e si devono fare delle scelte in funzioni della gara e delle condizioni dei giocatori”. Che emozione avrete nel rigiocare finalmente davanti al vostro pubblico? “Sia in casa che fuori noi dobbiamo cercare sempre di avere un’identità, naturalmente cercheremo di regalare ai tifosi delle soddisfazioni, anche perché il “Raiti” deve diventare il nostro fortino. Dobbiamo trovare una strada, fatta della giusta mentalità e della necessaria cattiveria agonistica, che ci devono contraddistinguere. Ad oggi sono molto soddisfatto dell’atteggiamento che il gruppo sta assumendo”. L'incontro verrà arbitrato dalla signora Deborah Bianchi di Prato (assistenti Giuseppe Fanara di Cosenza e Lucio Salvatore Mascali di Paola).