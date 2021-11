Serie D, Paternò atteso dal recupero infrasettimanale contro il Biancavilla

Il Paternò è pronto per il recupero di mercoledì 10 novembre (fischio d’inizio ore 14.30) contro il Biancavilla. Al termine dalla rifinitura svolta al “Bonaiuto-Somma” di Mascalucia, il tecnico Alfio Torrisi ha dichiarato, tramite i canali ufficiali del club rossazzurro, che sarà fondamentale tenere alta la concentrazione, senza badare al gol fatto.

“Ci attende una gara difficilissima. Ancor più complicata rispetto al primo match dell’Orazio Raiti, che fu sospeso per maltempo. E’ vero, il Paternò parte in vantaggio – commenta Torrisi - ma per noi potrebbe essere penalizzante sotto l’aspetto mentale. Dobbiamo stare attenti per evitare di farci male. Evitare di pensare che con l’1-0 al 16’ abbiamo risolto tutto, anzi è importante saper interpretare la partita al meglio. Troveremo un Biancavilla rinvigorito dal ritorno di Orazio Pidatella, tecnico che stimo molto, che sa schierare le squadre in campo e le sa caricare dal punto di vista motivazionale. Troveremo una formazione dinamica, che metterà ritmo e alta intensità. Per uscire indenni da Biancavilla, dovremo fare più che bene".