Serie D, rinviata per Covid19 la sfida Biancavilla-Sancataldese

Ancora un altro rinvio per Covid-19 nel girone I del campionato di serie D. Dopo che in settimana era saltate le gare Giarre-Licata, a causa delle positività riscontrate nel gruppo squadra licatese, e Biancavilla-Acireale, rinviata al 20 aprile, stessa sorte toccherà alla sfida di domenica tra Biancavilla e Sancataldese, per via dei perduranti casi di Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra gialloblù. Quest’ultima partita verrà recuperata il 27 aprile. Il programma della 32^ giornata prevede, tra gli altri, i match Giarre-Troina e Portici-Acireale, mentre il Paternò osserverà il turno di riposo previsto dal calendario.

Ecco, infine, tutti gli incontri del 10 aprile:

Castrovillari-Santa Maria Cilento;

Lamezia Terme-Città di Sant’Agata;

Gelbison-Cittanova;

Giarre-Troina;

Licata-Rende;

Portici-Acireale;

Real Aversa-Cavese;

San Luca-Trapani.