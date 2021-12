Serie D, rinviato per Covid-19 il derby Giarre-Biancavilla

E’ stata rinviata ufficialmente la partita Giarre-Biancavilla, che era in programma domenica con inizio alle ore 14:30. La Lega Nazionale Dilettanti lo ha comunicato al Giarre con questa missiva:

“Lo scrivente Dipartimento Interregionale comunica che, a seguito di richiesta inoltrata dalla società Calcio Biancavilla 1990, preso atto della documentazione allegata proveniente da struttura sanitaria e tenuto conto del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e considerando la Circolare relativa alle disposizioni emergenza Covid -19, per cause di forza maggiore la gara Giarre-Biancavilla in programma domenica 19 allo stadio Regionale di Giarre alle ore 14:30 e valida per la 17^giornata d’andata, è rinviata a data da destinarsi.

In precedenza, il Giarre aveva reso noto la risoluzione consensuale dei legami con i calciatori Angelo Scalzone, Antonio Panebianco e Samuele Puglisi ai “quali vanno i nostri auguri di un felice proseguo di stagione - si legge nella pagina Facebook gialloblù - e delle migliori fortune personali e professionali”.