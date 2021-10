Serie D, turno infrasettimanale avaro di soddisfazioni per le squadre catanesi

Il Paternò pareggia 1-1 sul campo del Santa Maria Cilento, Biancavilla e Giarre sconfitte in casa per 1-0 da Gelbison e Lamezia. Rinviata la sfida Trapani-Acireale

Turno infrasettimanale avaro di soddisfazioni per le società catanesi impegnate nel campionato di serie D di calcio (girone I) con un solo punto conquistato in tre partite disputate.

Nella quarta giornata, il Paternò ha pareggiato 1-1 sul campo del Santa Maria Cilento. Dopo essere passati in vantaggio grazie al centro di Basualdo, i rossoblù sono stati raggiunti dal rigore di Maggio e, nonostante la superiorità numerica nel finale di match (espulsione di Foufoue), non sono riusciti ad assicurarsi l’intera preziosa posta in palio. Biancavilla superato in casa (1-0) dalla Gelbison con il classico gol dell’ex messo a segno da Khoris. Con lo stesso punteggio il Giarre ha incassato la quarta sconfitta di fila. Gialloblù battuti, tra le mura amiche, dal Lamezia, che ha capitalizzato al massimo la rete realizzata da Maimone nel primo tempo. Rinviata causa covid-19, infine, la partita Trapani-Acireale. In testa alla classifica vi sono ora, a punteggio pieno, Cavese e Portici, inseguiti a due lunghezze da Paternò e Gelbison.

Risultati 4^ giornata

Biancavilla-Gelbison 0-1

Castrovillari-Portici 1-2

Football Club Messina-Cittanova 0-4

Giarre-Lamezia 0-1

Licata-San Luca 2-0

Santa Maria Cilento-Paternò 1-1

Rende-Città di Sant'Agata 0-1

Sancataldese-Cavese 0-2

Troina-Real Aversa 4-5

Trapani-Acireale – rinv.

Classifica

Cavese 12

Portici 12

Paternò 10

Gelbison 10

San Luca 9

Città di Sant'Agata 9

Real Aversa 9

Licata 7

Lamezia 7

Acireale* 5

Santa Maria Cilento 5

Trapani** 3

Biancavilla 3

Castrovillari 3

Cittanova* 3

Fc Messina 1

Rende 1

Sancataldese 0

Giarre 0

Troina -6