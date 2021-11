Serie D, a Biancavilla torna mister Orazio Pidatella dopo l’esonero di Ciccio Cozza

Il Biancavilla ha vissuto giornate movimentate. La società gialloblù ha prima esonerato il tecnico Ciccio Cozza e poi annunciato il ritorno in panchina di Orazio Pidatella. Tutto è avvenuto quasi alla vigilia del match casalingo di domenica contro il Città di Sant’Agata, valido per la 10^ giornata del campionato di Serie D, che comincerà alle ore 14.30 allo stadio “Raiti”.

Per quanto riguarda il mercato, il Biancavilla si è assicurato le prestazioni dell’esperto centrocampista messinese Daniele Ancione (classe 1983), che in passato ha indossato le maglie di: Igea Virtus, Juve Stabia, Andria, Catania, Catanzaro, Acr Messina, Sapri, Nissa, Hinterreggio, Acireale, Casertana, Pianese, Camaro, Siracusa e Sporting Taormina. Ancione vanta, inoltre, in carriera 110 presenze e 10 reti in serie C/Lega Pro ed oltre 200 e 60 reti in D. Vivrà, così, la sua terza stagione con a Biancavilla, dove vanta oltre 44 presenze nel campionato interregionale. In uscita, invece, il laterale Alessandro Fragapane, che si è accasato al Città di Taormina in Eccellenza, ed il difensore centrale Mirko Moi, passato al Brindisi.