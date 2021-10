Giarre-Città di Sant’Agata: inizia la vendita dei biglietti

Il Giarre 1946 informa che ha avuto inizio la vendita dei biglietti al costo di 5€ in Curva Olimpia e di 10€ (settore ospiti) per la partita Giarre-Città di Sant’Agata in programma domenica allo stadio "Regionale" di Giarre alle ore 15:00

I tagliandi sono acquistabili presso il botteghino dello stadio "Regionale" di Giarre.

Questi gli orari disponibili:

venerdì 22 dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00;

sabato 23 dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00;

domenica 24 dalle 09:00 alle 12:30.

Così come previsto dal Decreto Legge 23 luglio 2021, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa come i minori di 12 anni che sono esenti dal Green Pass, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9-bis comma 1 del D.L. 52/2021 (green pass, certificazione di avvenuta guarigione entro gli ultimi 6 mesi rilasciata dalla struttura sanitaria locale di riferimento o in alternativa la negatività a un tampone nelle 48 ore precedenti). Il green pass, cartaceo o digitale, dovrà essere esibito prima dell’ingresso allo stadio al personale predisposto al controllo. Oltre al Certificato verde è richiesto un documento d’identità valido. L’uso della mascherina rimane obbligatorio in tutte le fasi di fruizione dell’evento, durante l’ingresso e all’interno dell’impianto