Il campionato di serie C inizia il 27 agosto, le date della stagione 2023/24

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Sono state comunicate, dopo Il Consiglio Direttivo della Lega Pro, le date ufficiali della stagione calcistica 2023/2024. Si comincerà con la Coppa Italia ed il primo turno eliminatorio in calendario domenica 20 agosto. I tre gironi del campionato di Serie C scatteranno domenica 27 agosto per terminare domenica 28 aprile 2024.

Si giocherà sabato 23 dicembre, mentre la sosta è prevista domenica 31 dicembre. Saranno tre i turni infrasettimanali, ancora da determinare. La fase playoff scatterà domenica 5 maggio, mentre i playout si giocheranno, in gare di andata e ritorno, sabato 11 e sabato 18 maggio.