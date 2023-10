Cicirello dell'Acireale: "E' stata la vittoria del gruppo, dedico il gol alla mia famiglia"   

L'Acireale ha fatto valere il fattore campo contro la Gioiese, battendola con fatica per 1-0. Autore della rete decisiva l'attaccante Giorgio Cicirello, che ha parlato poi in conferenza stampa: “E' stata una vittoria di gruppo, non era semplice e scontata. Credo che questa sia la nostra strada: l'organico è valido e possiamo fare bene. A chi dedico il gol? A me e alla mia famiglia”. Cicirello ha fatto il punto sul prossimo avversario, il Città di Sant’Agata, e lui, da ex, vivrà una partita speciale: “E' una squadra molto valida, per me sarà una grande emozione giocare lì. Sono sicuro che i due risultati utili consecutivi che abbiamo ottenuto possano regalarci più consapevolezza per affrontare questo tipo di sfide”.

Protagonista di questo avvio di stagione dei granata il portiere Alfonso Zizzania. “Sono felice di essere qui, le prime impressioni sono subito state positive, come contro la Gioiese - ha dichiarato l'estremo difensore degli acesi -. È stato il tipo di match che può darci ancora più sicurezza. Non siamo ancora al cento per cento, ma credo che ci sia tanto potenziale”. Sul prossimo impegno nel quale mancherà il leader della difesa Maltese si è, così, espresso: “Sarà un'assenza pesante, ma sono sicuro che chiunque prenderà il suo posto saprà essere all’altezza. Ho fiducia!”.