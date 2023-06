La Sicilia batte 1-0 la Corsica e si aggiudica la "Sikelia Cup"

Il trofeo internazionale “Sikelia Cup”, tra i principali eventi del calendario 2023 del circuito extra-FIFA, disputatosi allo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, ha visto imporsi rossogialli allenati dal ct Giovanni Marchese. Un successo importante per la Nazionale Siciliana, che si è confermata dopo il vittorioso debutto dello scorso anno per 4-1 contro la Sardegna. A rendere ancora più preziosa l’affermazione è stato l’alto tasso tecnico degli avversari: la Corsica, infatti, si è presentata in terra nissena con un organico composto anche da giocatori di Ligue 1 e 2, nel quale spiccava la stella di Remy Cabella del LOSC Lille. A decidere le sorti dell’incontro è stata la rete del capitano dei siciliani Davis Curiale al 24’ della ripresa, su assist di Paolo Grillo, entrambi hanno disputato l’ultima stagione nel Messina in serie C.

Esprimendo i sentimenti di tutta la dirigenza della Sicilia FA, il presidente Salvatore Mangano ha ringraziato atleti, staff tecnico, medico e logistico per lo straordinario risultato raggiunto, che piazza la Sicilia tra le più promettenti selezioni del circuito extra-FIFA in Europa.

Sicilia-Corsica 1-0

Marcatore: 24' st Curiale.

Sicilia: Dolenti, Bontempo, Brugaletta (35' st Dama), Maltese, Lia, Bossa (21' st Le Mura), Calafiore, Vitale, Bonfiglio (32' st Limonelli), Grillo, Curiale. All. Marchese.

Corsica: Quilichini, Pianelli (33' st Tomi), Bocognano, Berenguier, Grimaldi, Campanini (9′ Valery), Benhaim, Cropanese, Cabella, Maggiotti (19' st ibayi), Santelli. All. Cahuzac.

Arbitro: Haba.