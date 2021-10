Il presidente Figc Sicilia Sandro Morgana incontra le società catanesi

Il presidente ha ribadito le importanti quanto necessarie linee guida da seguire, a cominciare dall’obbligo dal green pass per tutti i campionati

Continua il tour del presidente del comitato Sicilia della Lnd Sandro Morgana presso le sedi delle delegazioni provinciali siciliane. Un giro partito da lontano per preparare nel migliore dei modi la stagione agonistica 2021/22, nonostante le inevitabili difficoltà determinate dalla pandemia. Lunedì è stata la volta di Catania: nell'occasione il massimo dirigente regionale ha incontrato, a Scordia, le società etnee in un clima di grande collaborazione e disponibilità. Morgana si è complimentato con la delegazione catanese per l'ottimo lavoro svolto nell’organizzazione del prossimo campionato di Terza categoria, che si presenterà ai nastri di partenza con un buon numero di squadre.

Il presidente ha ribadito le importanti quanto necessarie linee guida da seguire, a cominciare dall’obbligo dal green pass per tutti i campionati per una maggiore sicurezza e tutela della salute di tutti gli atleti e delle loro famiglie. Sono intervenuti, inoltre, il vicepresidente vicario del CR Sicilia Mario Tama' e il delegato provinciale Lino Gurrisi.