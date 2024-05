Allenamento congiunto e partitella, Catania-Città di Aci Sant’Antonio 4-1

Catania in campo, in mattinata, per l’ultimo allenamento settimanale in preparazione degli impegni playoff. Mister Zeoli ha differenziato i programmi in base ai carichi di lavoro delle sedute precedenti: i calciatori sollecitati ieri ad alta intensità hanno svolto oggi una seduta di scarico al “Cibalino”; per undici rossazzurri della prima squadra e quattro dell’under 19, allenamento congiunto con il Città di Aci Sant’Antonio neopromosso in Eccellenza.

Dopo 70 minuti di gioco, suddivisi in due tempi da 35’, la partitella si è conclusa sul 4-1: nella frazione iniziale, punizione vincente di Chiricó e raddoppio siglato da Marsura; nella ripresa, ospiti a segno con Gallo su rigore, autorete di Moschella e gol di Corallo. Terapie e riabilitazione per Peralta, riatletizzazione per Bethers e Silvestri, sessioni individualizzate per alcuni atleti. Martedì pomeriggio avrà inizio la preparazione in vista del primo turno della fase nazionale playoff, in calendario martedì 14 maggio.



Catania così in campo oggi: Albertoni (Donato); Rapisarda, Curado, Kontek, Haveri; Chiarella, Tello (Sechi), Ndoj (Forti), Marsura; Chiricó, Costantino (Corallo).