Ancora una sconfitta in trasferta, Catania battuto 3-2 dal Sorrento: all'ultimo respiro per la salvezza

Soltanto il finale di gara e un super Cianci rendono meno spietato l'esito della partita contro il Sorrento. I rossazzurri escono comunque con le ossa rotte dalla sfida, che era anche un importante gettone per archiviare la pratica salvezza. Ci si gioca tutto alla fine, contro il Benevento al Massimino. Squadra assente per larghi tratti del match, soltanto nell'ultima parte del secondo tempo i giochi si riaprono, troppo poco per meritare un risultato positivo. Confermato il rendimento pessimo degli etnei in trasferta.

Il Sorrento si schiera con il 4-3-3. Del Sorbo tra i pali; l'ex Blondett e Loreto sugli esterni nel pacchetto arretrato con Di Somma e Fusco al centro; in mediana spazio al terzetto formato da Cuccurullo, De Francesco e Vitale; tridente offensivo Kolaj-Ravasio-Riccardi. I rossazzurri rispondono con il 3-5-2. Albertoni a difesa della porta (risentimento durante la rifinitura per Furlan) accompagnato dal terzetto difensivo Monaco-Kontek-Celli; Castellini e Cicerelli sono gli esterni a centrocampo, in mezzo operano Zammarini, Quaini e Welbeck; tandem offensivo composto da Marsura e Di Carmine. Tante ancora le indisponibilità, soprattutto in mezzo al campo, per mister Zeoli.

Primo tempo soporifero, con gli attaccanti degli ospiti poco brillanti e propositivi in zona tiro. Lunghe fasi di studio tra le due squadre, buon palleggio - in particolare dei padroni di casa - e tentativi di ripartenza poco incisivi: mancano le occasioni da rete. Soltanto al 23' il primo squillo del match con Ravasio alla conclusione da lontano che non centra lo specchio della porta avversaria. Al 36' Riccardi dal limite tira in porta, ottima la risposta di Albertoni a chiudere lo specchio. Tre minuti più tardi si fa vedere in avanti anche il Catania con Marsura che prova a mandare il pallone verso la rete, sbagliando invece la mira. Poco altro da segnalare, è una partita di attesa e di fraseggio in mezzo al campo.

Ad inizio ripresa Zeoli decide di provare a cambiare qualcosa, anche tatticamente, richiamando in panchina Quaini per far fare il suo ingresso in campo a Cianci. Gli etnei giocheranno il secondo tempo schierati con un 4-3-1-2, Marsura opera adesso da rifinitore sulla trequarti. Al 49', però, è il Sorrento a passare in vantaggio con Loreto che si trova nel posto giusto al momento giusto, nel cuore dell'area sull'assist per vie esterne di Kolaj: 1-0 e Catania adesso a rincorrere. Per questa ragione Zeoli decide di giocare anche la carta Chiricò al 53', fuori un evanescente Cicerelli. Gli etnei, come spesso accade soprattutto in trasferta, sono completamente incapaci di rendersi pericolosi e di giocare con carattere e grinta, confermando il trend di un girone di ritorno devastante nei numeri prodotti lontano dalle mura amiche, con neanche una vittoria in saccoccia e una sfilza interminabile di insuccessi. Al 68' Maiuri sceglie di sostituire Riccardi con La Monica, un minuto più tardi Ravasio pericolosissimo, non prende la porta ma mette i brividi ad Albertoni. Poco dopo Zeoli sperimenta un altro cambio super offensivo, out Monaco per Chiarella. Al 71' clamoroso al Viviani di Potenza: Cuccurullo sfrutta un'altra dormita generale della difesa e fa 2-0, ancora assist di Kolaj. Nella circostanza espulso (doppia ammonizione) il tecnico del Sorrento, per un'eccessiva esultanza. Continua da una parte e dall'altra la girandola delle sostituzioni. Finale di gara che non vede da parte del Catania un tentativo serio di rimonta del risultato. Notte fonda per i catanesi all'84', quando Ravasio nel cuore dell'area fa ciò che vuole, scaricando in rete - dopo una deviazione di Albertoni - il tiro del 3-0. Due minuti più tardi il gol della bandiera dei rossazzurri: segna Cianci, servito da Chiarella. Lo stesso copione si ripete al 90' e la squadra di Zeoli riesce a riaprire la contesa grazie al colpo di testa preciso e imparabile che fissa il risultato sul 3-2. Incredibile finale ad alto tasso di intensità. Assegnati cinque minuti di extratime. Al 94' rosso diretto per Marsura, espulso per un brutto fallo commesso ai danni di un avversario. Non ci sono altri sussulti, la sfida finisce 3-2.

SORRENTO-CATANIA 3-2 49' Loreto 71' Cuccurullo 84' Ravasio, 86' Cianci, 90' Cianci

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo 6; Blondett 6, Di Somma 6, Fusco 6.5, Loreto 7; Cuccurullo 7 (78' Bonavolontà 6), De Francesco 6.5, Vitale 6.5 (78' Vitiello 6); Kolaj 7 (75' Scala 6), Ravasio 6, Riccardi 6 (68' La Monica 6). A disp.: D’Aniello, Albertazzi, Morichelli, Colombini, Sorrentino, Badje, Martignago, Palella. All.: Maiuri 7

CATANIA (3-5-2): Albertoni 5.5; Monaco 5.5 (70' Chiarella 6.5), Kontek 4.5, Celli 5.5; Castellini 5, Zammarini 5 (76' Ndoj 5.5), Quaini 5 (46' Cianci 7), Welbeck 5, Cicerelli 5 (53' Chiricò 5); Marsura 5, Di Carmine 3.5. A disp.: Donato, Patalano, Curado, Haveri, Forti, Costantino. All.: Zeoli 5

ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico (Matera)

Assistenti: Giovanni Dell’Orco (Policoro) e Fabio Dell’Arciprete (Vasto)

Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli (Locri)

AMMONITI: Maiuri (all. Sorrento), Celli

NOTE:

Espulsi il tecnico del Sorrento per somma di ammonizioni al 71' e Marsura al 94' per gioco falloso

Angoli 4-5

Recupero 1'-5'

Un minuto di silenzio per ricordare il calciatore Mattia Giani, prematuramente scomparso