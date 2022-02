Asta Catania, ufficiale: nessuna offerta presentata

Girone C

Asta deserta per l'acquisto dell'asset sportivo del Catania. Nessuno ha presentato un'offerta entro le ore 12 dell'11 febbraio, termine ultimo individuato dal bando pubblicato dal Tribunale di Catania che aveva fissato come base d'asta la cifra di un milione di euro, più il pagamento dei debiti sportivi in essere.

L'esercizio provvisorio avviato dopo il fallimento del Calcio Catania spa 11700 dello scorso dicembre, con l'insediamemnto dei curatori fallimentari, ha termine e scadenza ultima il 28 febbraio 2022. Esercizio provvisorio che era nato per traghettare la squadra verso l'asta per la cessione dell'asset sportivo. Si attende di capire adesso l'eventuale decisione da parte del Tribunale di Catania.