Atalanta Under 23-Catania, le ultime: divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia

In vista della gara Atalanta Under 23-Catania, in programma stasera alle 20.30 allo stadio “Comunale” di Caravaggio (Bergamo) e valevole per l’andata del primo turno nazionale dei playoff del campionato Serie C NOW 2023/24, il Prefetto della Provincia di Bergamo ha decretato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia. Questa la decisione ufficiale e definitiva che riguarda la presenza dei tifosi rossazzurri alla partita.