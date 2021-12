Atletico Catania-Viagrande, mister Anastasi: “bravi i ragazzi nell'indirizzare subito il risultato”  

E' discretamente soddisfatto il tecnico del Viagrande Maurizio Anastasi dopo la vittoria per 2-0, abbastanza prevedibile, in casa dell'Atletico Catania. "Le partite non si vincono mai prima di averle giocate - ha dichiarato, al termine del match - mister Anastasi - e, anche se di fronte c'era il "fanalino di coda", avevo avvertito la squadra su eventuali cali di tensione. I ragazzi hanno recepito benissimo, mettendo subito il risultato dalla nostra parte e gestendo bene la partita. Chiudiamo il 2021 con questi tre importanti punti, che ci consentono di rimanere agganciati al gruppo delle tre-quattro squadre, che si batteranno per la permanenza, magari uscendo fuori dalla zona play-out. Il bilancio di questo girone di andata non lo posso ritenere soddisfacente, ma nell'ultimo periodo con gli adeguati innesti stiamo offrendo buone prove con qualche risultato importante centrato.

Certo siamo mancati in continuità ed il veloce rimodellamento dell'organico non ha favorito i processi di acquisizione tecnico-tattici, che inevitabilmente richiedono tempo e pazienza. In sinergia con la società, oltre agli ultimi innesti, si sta lavorando a brevissimo per definire le trattative con un paio di elementi che ci garantiranno solidità ed esperienza per puntare anche ad uscire dalla zona play-out. Adesso abbiamo a disposizione circa un mese per riorganizzare idee e progetti, e recuperare tanti giocatori che per vari motivi, essendo a corto di condizione, non ho potuto utilizzare pienamente. Tempo utile questo mese anche per consentire ai nuovi arrivati di integrarsi a pieno regime. Ripartiremo dal 16 gennaio decisi nel centrare l'obiettivo che ci siamo prefissi. Questo è un gruppo destinato a crescere e con i giusti inserimenti sono certo che saremo in lotta per assicurarci la permanenza in Eccellenza".