L'audio di Zeoli diffuso sui social e le scuse: il comunicato del Catania

Nelle ultime ore l'ambiente calcistico etneo è stato inondato dall'ennesima polemica di una stagione davvero complicata, su tutti i fronti. Infatti, sui social, impazza un audio di Michele Zeoli - evidentemente diffuso senza alcuna autorizzazione - in cui l'allenatore del Catania si sfoga relativamente a dinamiche interne allo spogliatoio. Si tratta di fatti risalenti alla settimana successiva alla gara persa contro la Turris, in particolare delle conseguenze di una sostituzione che ha riguardato il calciatore Chiricò, un diverbio nato tra i due, che ha visto l'uso di parole forti, e la gestione del caso da parte della dirigenza e del capitano della squadra.

Adesso che la vicenda e i pensieri del tecnico rossazzurro sono diventati di dominio pubblico, il professionista ha deciso di affidare alcune riflessioni al sito ufficiale del club. "Ritengo opportuno e doveroso scusarmi anche pubblicamente con il club e con la squadra per il contenuto di una mia nota vocale di carattere strettamente privato ha ammesso Zeoli -, risalente alla settimana successiva alla gara persa con la Turris e divenuta oggetto di diffusione non autorizzata. Ho già chiarito tutti gli aspetti di questa situazione con i dirigenti e con i calciatori, assumendomi la piena responsabilità del caso. Mi auguro che questa breve nota possa servire ad archiviare la vicenda e riportare l'attenzione sulla partita cruciale in programma domenica a Potenza contro il Sorrento".