Foggia-Catania, le pagelle: disastro collettivo

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Ecco le pagelle di Foggia-Catania. Rossazzurri non pervenuti e sconfitti per 5-1. La squadra di casa chiude la pratica già nel primo tempo, gol della bandiera dei rossazzurri siglato da Greco nella ripresa.

PeggioriToday. Catania voto 4. Atteggiamento svogliato, passivo e molle della squadra. Pronti via e Rosaia la combina grossa. La difesa sbanda e non trova le misure. In attacco giornata anonima da parte di tutti.

Non esente da responsabilità anche Baldini, l'approccio della squadra è infatti inesistente e già dopo i primi 15 minuti la squadra si trova sotto di ben tre reti.